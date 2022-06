Jetzt teilen:

WETZLAR - Am Wochenende haben Unbekannte auf dem Gelände der Schule an der Brühlsbacher Warte in der Stoppelberger Hohl die Tür zu einer Gartenhütte aufgebrochen. Zudem schleuderten sie einen Stein in eines der Schulfenster. Der Sachschaden summiert sich auf rund 700 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Freitag, 10. Juni, gegen 18 Uhr und Montag, 13. Juni, gegen 6.30 Uhr beobachteten, werden gebeten, sich unter Telefon 0 64 41-91 80 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.