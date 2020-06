Besonderer Ausleihservice in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar

Die Phantastischen Bibliothek Wetzlar bietet in Corona-Zeiten einen besonderen Ausleihservice. Foto: Phantastische Bibliothek

Wetzlar (red). Das Team der Phantastischen Bibliothek Wetzlar bietet während der unfreiwilligen Schließzeit im Rahmen von Themenwochen einen besonderen Ausleihservice: Leser können sich Bücher zusammenstellen und zur Ausleihe bereitlegen lassen.

Derzeit geht es um klassische Phantastik: Wer an Odysseus' Seite über das Mittelmeer reisen oder sich von Shakespeares Feen im Sommernachtstraum verzaubern lassen möchte, kommt in dieser Woche auf seine Kosten.

Lesewünsche - die auch unabhängig von den Themenwochen geäußert werden können -, sind per Mail an mail@phantastik.eu zu richten oder können telefonisch unter 0 64 41-4 00 10 geäußert werden. Die Abholung der Bücher erfolgt nach Terminvergabe am Haupteingang der Bibliothek.