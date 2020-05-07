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Donnerstag, 07.05.2020 - 05:30
3 min

Besser atmen in Wetzlar dank Corona

Weil wegen des Lockdowns weniger Verkehr durch Wetzlar fließt, ist die Luft in der Stadt sauber wie nie. Der Verkehr ist jedoch nicht der einzige "Luftverbesserer".

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Der Pendlerparkplatz am Bahnhof (links) ist nur halbvoll. Auf dem Parkplatz der Enwag (rechts) stehen mehr Bäume als Autos. Und auf der Überführung suchen selbst im Berufsverkehr nur vereinzelte Fahrer den Weg aus und kaum einer in die Stadt. Für Wetzlar bedeutet Corona eine deutliche Abnahme des Verkehrs und damit auch der Luftschadstoffe. Das Foto entstand zu Beginn der Kontaktbeschränkungen, daher die kahlen Bäume. Foto: Pascal Reeber

Der Pendlerparkplatz am Bahnhof (links) ist nur halbvoll. Auf dem Parkplatz der Enwag (rechts) stehen mehr Bäume als Autos. Und auf der Überführung suchen selbst im Berufsverkehr nur vereinzelte Fahrer den Weg aus und kaum einer in die Stadt. Für Wetzlar bedeutet Corona eine deutliche Abnahme des Verkehrs und damit auch der Luftschadstoffe. Das Foto entstand zu Beginn der Kontaktbeschränkungen, daher die kahlen Bäume. Foto: Pascal Reeber

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Fotos
Der Pendlerparkplatz am Bahnhof (links) ist nur halbvoll. Auf dem Parkplatz der Enwag (rechts) stehen mehr Bäume als Autos. Und auf der Überführung suchen selbst im Berufsverkehr nur vereinzelte Fahrer den Weg aus und kaum einer in die Stadt. Für Wetzlar bedeutet Corona eine deutliche Abnahme des Verkehrs und damit auch der Luftschadstoffe. Das Foto entstand zu Beginn der Kontaktbeschränkungen, daher die kahlen Bäume. Foto: Pascal Reeber

Der Pendlerparkplatz am Bahnhof (links) ist nur halbvoll. Auf dem Parkplatz der Enwag (rechts) stehen mehr Bäume als Autos. Und auf der Überführung suchen selbst im Berufsverkehr nur vereinzelte Fahrer den Weg aus und kaum einer in die Stadt. Für Wetzlar bedeutet Corona eine deutliche Abnahme des Verkehrs und damit auch der Luftschadstoffe. Das Foto entstand zu Beginn der Kontaktbeschränkungen, daher die kahlen Bäume. Foto: Pascal Reeber

An der Hermannsteiner Straße erfasst eine Messstation die Luftqualität in Wetzlar. Archivfoto: Steffen Gross

An der Hermannsteiner Straße erfasst eine Messstation die Luftqualität in Wetzlar. Archivfoto: Steffen Gross

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