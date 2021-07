Besuch an Wetzlars Brennpunkten

Dreck, Schmierereien, schlechtes Licht: die "Kompass"-Arbeitsgruppe in der Unterführung am Leitzplatz. Foto: Stadt Wetzlar

WETZLAR - Eine Arbeitsgruppe der Sicherheitsinitiative "Kompass" hat sich jetzt bei einer ersten Begehung Problemzonen der Sicherheit in Wetzlar gewidmet. Diese waren unter anderem bei einer Bürgerbefragung 2020 häufig als Orte benannt worden, an denen sich die Menschen nicht sicher fühlen.

Besichtigt wurden nach einer Mitteilung der Stadtverwaltung die Unterführungen Leitzplatz und Neustadt, wo schlechte Beleuchtung und Schmierereien das Unsicherheitsgefühl in den Tunneln verstärken. Auch am Rad- und Gehweg zwischen Haarplatz und Forum richtete sich der Fokus auf Verschmutzung und schlechte Beleuchtung sowie vermeintlichen Drogenhandel im Bereich der Eisenbahnbrücke. Hier hat es inzwischen eine Verschönerungsaktion an der beschmierten Betonwand unterhalb des B&B-Hotels gegeben.

Weiter ging es zum Bahnhofsvorplatz, der von den Bürgern wegen Gruppenansammlungen und Drogenhandels als Angst-Raum Nummer eins in Wetzlar genannt wurde. Dort seien inzwischen Maßnahmen zur Verbesserung unter Beteiligung des städtischen "Koordinationsbüros für Soziales" (KoBü) erarbeitet worden.

In der Bahnhofstraße erregen auch verbotswidriges Befahren und Parken durch Autos den Unmut, dem durch häufige Kontrollen der Ordnungspolizei und städtebauliche Maßnahmen entgegengewirkt werden soll.

Endpunkt der Runde war die Colchester-Anlage, die ebenfalls insbesondere in den Abendstunden als unsichere Zone wahrgenommen wird. Der zunehmenden Verschmutzung sei bereits durch Aufstellung größerer Müllgefäße begegnet worden; die Bier- und Weingärten verbesserten im Sommer die soziale Kontrolle.

Die Arbeitsgruppe werde die Wetzlarer "Problemzonen" weiter beobachten. Ziel sei es, durch abgestimmte Maßnahmen zwischen Polizei, Ordnungspolizei, Bauämtern und Sozialarbeitern eine Verbesserung der Sicherheit für die Bürger Wetzlars zu erreichen. "Kompass" steht dabei für "Kommunalprogramm Sicherheitssiegel" und dient der Kriminalprävention.