Beton beendet Flickschusterei in Wetzlar

Gut zu verlegen, langlebig, barrierefrei, belastbar - das waren einige der Kriterien für die Auswahl des neuen Pflasters in der Altstadt. In der Lahnstraße ist das Resultat der Wahl von Verantwortlichen der Stadt und der Enwag seit einigen Tagen zu sehen. Schätzungsweise 84 000 solcher Betonsteine werden im Zuge der Graugusssanierung des städtischen Versorgers in den historischen Gassen verlegt. Bisher liegt in der Altstadt ein Sammelsurium verschiedenen Pflasters. Foto: Pascal Reeber