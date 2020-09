Betrüger suchen enwag-Kunden heim

Flammen an einem Gasherd. Archivfoto: Karl-Josef Hildenbrand dpa/lnw

Wetzlar/ Leun (red). Der Wetzlarer Energieversorger hat am Freitag darauf hingewiesen, dass wegen der Umstellung der Gasversorgung auf H-Gas keine Änderungen der Verträge notwendig sind. Die enwag liefert ununterbrochen weiter. Hintergrund ist, dass in Wetzlar und Leun betrügerische Werber unterwegs sind, die versuchen, Kunden der enwag übers Ohr zu hauen. Die Werber versuchen mit falschen Angaben, die enwag- Kunden zu neuen Vertragsabschlüssen bei einem anderen Energieversorger zu bewegen. Sie behaupten oftmals, dass durch die zuletzt durchgeführte Umstellung auf H-Gas die Gaslieferverträge ihre Gültigkeit verloren hätten und die enwag die Versorgung nicht fortsetzen könne. Das ist völlig falsch, sagt ein Sprecher der enwag. "Durch die Umstellung von L-Gas auf H-Gas ist die zuverlässige Belieferung mit Erdgas durch die enwag weiterhin und jederzeit gesichert. Alle Kunden werden wie gewohnt versorgt und bestehende Kundenverträge werden regulär weitergeführt. Es kommt durch das neue Erdgas zu keinen vertraglichen Änderungen oder Beeinträchtigungen in der Belieferung", heißt es in einer Erklärung.

Verträge sind innerhalb

von 14 Tagen kündbar

Dr. Berndt Hartmann, kaufmännischer Geschäftsführer der enwag, rät: "Wer fälschlicherweise einen Vertrag abgeschlossen hat, kann innerhalb der gesetzlichen Frist von 14 Tagen diesen widerrufen."

Weitere Fragen oder Hinweise auf weitere Betrugsversuche nehmen Mitarbeiter der enwag unter der Telefonnummer 0 64 41 - 93 95 00 entgegen.