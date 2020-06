Betrunkener Mann feuert mit Schreckschusswaffe in Wetzlar

Zwei Schüsse aus einer Schreckschusswaffe haben am Freitagabend einen Polizeieinsatz in der Wetzlarer Krämerstraße ausgelöst. Symbolfoto: Archiv

Wetzlar (red). Zwei Schüsse aus einer Schreckschusswaffe haben am Freitagabend einen Polizeieinsatz in der Wetzlarer Krämerstraße ausgelöst. Ein Nachbar hatte die Schüsse gehört und die Polizei alarmiert. Die Beamten drangen in die Wohnung des 45-jährigen Schützen ein und nahmen ihn fest. Sie stellten eine Schreckschusswaffe sicher und entdeckten rund fünf Gramm Marihuana. Der Alkoholtest des Mannes zeigte 2,32 Promille. Letztlich wurde er von den Polizisten vor Ort entlassen. Sie ermitteln wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz.