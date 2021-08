Betrunkener schlägt mit Flasche nach Polizisten

Jetzt teilen:

WETZLAR - Weil sie während einer Anzeigenaufnahme Wetzlarer Polizisten gestört haben, kommen auf zwei 22 und 25 Jahre alte Männer Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu. Die Polizisten wurden am frühen Dienstagmorgen, 3. August, gegen 2.40 Uhr, in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße gerufen. Zwei Gäste waren dort in Streit geraten. In dessen Verlauf hatte einer einen Faustschlag ins Gesicht erhalten. Der Schläger war beim Eintreffen der Streife bereits geflüchtet.

Mit Flasche nach

Polizisten geschlagen

Während der Anzeigenaufnahme wollte ein deutlich betrunkenes Duo die Gaststätte betreten. Polizisten baten die beiden, bis zum Abschluss der Anzeigenaufnahme vor dem Eingang zu warten. Die Männer versuchten trotzdem, einzutreten. Daraufhin erhielten sie einen Platzverweis. Dann holte der 22-Jährige mit einer Bierflasche zum Schlag gegen einen der Polizisten aus. Dieser wich aus, brachte den Angreifer zu Boden und legte ihm Handschellen an. Der Komplize des Angreifers zog nun sein T-Shirt aus und wollte dem Festgenommenen zu Hilfe kommen. Auch er wurde zu Boden gebracht und mit Handschellen gefesselt.

Die Alkoholtests der beiden brachten 2,21 beziehungsweise 2,9 Promille zutage. Das in Wetzlar und Breitscheid lebende Duo musste mit zur Polizeistation. Dort folgten die Identitätsfeststellungen und Blutentnahmen. Anschließend konnten die Männer im Gewahrsam ausnüchtern.