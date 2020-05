Beziehung endet mit Angriffen

Jetzt teilen:

BRAUNFELS/Wetzlar (fia). Ihre Beziehung war so aus dem Ruder gelaufen, dass sie sich vor Gericht wiedersahen. Er sei mehrmals übergriffig geworden, habe Ausraster gehabt, in der Wohnung randaliert. Die Schuld daran trug laut Aussage sein damaliges Alkoholproblem. Konkret wurde einem 43 Jahre alten Mann aus Braunfels vorgeworfen, dass er seine Ex-Freundin getreten, am Hals verletzt, gegen eine Tür geschubst, mit einem Klappmesser bedroht und ihr über Dritte körperliche Misshandlung angedroht haben soll. Dafür musste sich der gelernte Bäcker nun vor dem Wetzlarer Amtsgericht verantworten.

Betrunken schon bei Kleinigkeiten aggressiv

Wie der Auszug aus dem Bundeszentralregister zeigte, hat der Mann sich bislang nichts zuschulden kommen lassen. Nach zwei Verhandlungstagen wurde er schließlich wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung in mehreren Handlungen zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen á 15 Euro verurteilt.

Etwa zwei Jahre dauerte die Beziehung zwischen dem Angeklagten und der Geschädigten. Die 40-Jährige beschrieb diese Partnerschaft vor Gericht und ist dabei sichtlich aufgewühlt. "Wenn etwas Schlimmes passierte, griff er zur Flasche und wurde schon bei Kleinigkeiten aggressiv", sagte die Kundenservice-Mitarbeiterin.

Sie habe mehrmals darüber hinweg gesehen und sich mit ihrem Freund ausgesprochen, doch sei das Maß dann an einem Abend im Oktober voll gewesen. Diesen Abend bekam die Geschädigte per Handy eine Sauna-Einladung von einem Freund. Dies habe der Angeklagte als Vertrauensbruch eingestuft und sei ausgeflippt. Der Mann hatte sich so sehr hochgeschaukelt, dass er seine Partnerin trat, gegen die Tür schubste und mit einem Klappmesser bedrohte. Sie sei von diesem Vorfall geschockt gewesen, habe sich aber noch nicht endgültig von dem Mann getrennt.

Sie sei über mehrere Tage aber immer wieder zu einer Freundin "geflüchtet".

Im Dezember kam es dann zu einem zweiten tätlichen Angriff. In Konsequenz rief die verängstigte Frau dann die Polizei. Rötungen am Hals und Nacken der Frau waren sichtbar, wie die zuständige Polizistin im Zeugenstand bestätigte.

Dennoch stritt der Angeklagte die Vorwürfe der Körperverletzung vehement ab und betonte, seine Ex-Freundin wolle ihm etwas anhängen. Es habe oft Streit gegeben, räumt der Angeklagte ein, doch habe er sie "nie angerührt". Überhaupt sei die Trennung für ihn überraschend gekommen. "Wir waren mittags noch auf dem Weihnachtsmarkt und plötzlich ist abends alles vorbei", schilderte der Arbeitssuchende und sagte außerdem, er habe im Vorfeld bereits unter starken Verlustängsten gelitten.

Bekannte des

Opfers fühlt sich bedroht

Dass er sich auch nach der Trennung im Dezember nicht von ihr lösen konnte, zeigen seine darauf folgenden Taten. Denn im Februar und März hatte er eine gemeinsame Bekannte drei Mal per Kurznachrichten kontaktiert. Beleidigungen sind gegenüber der 31 Jahre alten Frau, die vor Gericht als Zeugin aussagte, gefallen. Sie habe ihn als sehr wütend und unberechenbar eingeschätzt, war durch seine Nachrichten verunsichert. "Ich habe mich eine Zeit lang nicht getraut, allein von der Spätschicht nach Hause zu laufen", beschrieb die Frau.

Der gelernte Bäcker räumte die Bedrohungen und Beleidigungen zwar ein, von Reue war allerdings wenig zu bemerken. Obwohl die Beziehung seit Dezember 2019 beendet ist, erschien der Mann verletzt und noch immer wütend. Die Frau wirkte hingegen nervös, die Vorfälle und das Wiedersehen vor Gericht gingen ihr merklich nahe.