BGH stellt keine Rechtsfehler im Prozess um Schüsse in Wetzlar fest

KARLSRUHE/WETZLAR - Nach tödlichen Schüssen auf einen Mann im Wetzlar Westend am 1. September 2019 ist das Urteil gegen den Schützen wegen Mordes und versuchten Mordes rechtskräftig geworden. Das teilte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe (BGH) am Mittwoch mit.

Auf das Auto eines Gastronomen geschossen

Bei der Überprüfung des Urteils des Landgerichts Limburg sei kein Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten festgestellt und dessen Revision damit verworfen worden, hieß es zur Begründung. (Az. 2 StR 36/21)

Das Landgericht hatte im vergangenen Juli den damals 28 Jahre alten Angeklagten schuldig gesprochen, im September 2019 im Magdalenenhäuser Weg in Wetzlar auf das Auto eines 39 Jahre alten Gastronomen aus Kreuznach geschossen zu haben. Der Mann erlitt tödliche Verletzungen, sein Beifahrer überlebte unverletzt. Motiv für die Tat war nach Auffassung der Richter Rache für einen tödlichen Familienstreit in der Türkei. Der geständige Schütze wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.