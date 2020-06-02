Dienstag, 02.06.2020 - 16:24
3 min
Biergarten in der Colchester-Anlage blockiert das Labyrinth
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
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KULT-SYMBOL IN DER COLCHESTER-ANLAGE
2001 wurde das Frauen-Gedenk-Labyrinth in der Colchester-Anlage ausgelegt. Ziel ist es, mit dem Kult-Symbol einzelne Frauen aus Wetzlar, aber auch weltweit, zu würdigenDamals fanden die ersten dreiwöchigen Wetzlarer Labyrinthwochen statt. 2003 wurde der Verein Labyrinth-Projekt Wetzlar gegründet.
Das Labyrinth gilt als öffentlichen Ort von Frauen für alle Menschen: für Begegnungen, Veranstaltungen, zur Darstellung von Frauengeschichte, zur Förderung von Kunst, Kultur und Austausch.
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