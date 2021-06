Biergarten in Wetzlar hat eröffnet

Auch in diesem Jahr ermöglicht die Stadt den Gastronomiebetrieben die Nutzung zusätzlicher Flächen für eine Außenbewirtung. Das hat der Magistrat beschlossen. Bürgermeister Andreas Viertelhausen (FW): "Wo wir können, gewähren wir zusätzliche Fläche." Am Schillerplatz zum Beispiel seien bereits Parkplätze weggenommen worden. "Zudem haben wir Flächen identifiziert, auf denen Imbisswagen stehen können." Als Beispiel nannte Viertelhausen den Klostergarten.

Wie Rainer Dietrich von der städtischen Wirtschaftsförderung sagte, werde das Angebot von den Gastronomen gern genutztKlar sei aber auch, dass eine Erweiterung nicht überall möglich sei, zum Beispiel, weil Rettungswege frei bleiben müssten oder die Fläche begrenzt sei. Ein Ausweichen in Nebenstraßen sei zwar prinzipiell an vielen Stellen möglich. "Wenn in einem Speiselokal die Wege aber so weit sind, dass das Essen kalt wird, macht es wenig Sinn." (pre)