Bilder sollen Geschichten erzählen

Der "Leica Oskar Barnack Award" geht mit dem Motto "Die Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt" in die 40. Runde. Dies war Anlass für die Leica Camera AG, die Reputation des LOBA durch ein neues Auswahlverfahren zu steigern.

Bislang erfolgte die Teilnahme an dem Wettbewerb durch Bewerbungen. Dieses Jahr werden die Finalisten und die Preisträger erstmals von einer Nominierungsjury ernannt. Sie besteht aus hochrangigen Fotografie-Experten aus über 30 Ländern.

Die einzige Voraussetzung für die Nominierung besteht darin, dass es sich bei den Fotografien um dokumentarische oder konzeptionelle Arbeiten handelt, die sich mit der Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt auseinandersetzen. Neben den drei Anwärtern für den Hauptpreis wird jedes Jurymitglied eine Fotografin oder einen Fotografen unter 30 Jahren für den Newcomer Award nominieren.

Zum ersten Mal erhält der Gewinner/ die Gewinnerin eine Prämie von 40 000 Euro sowie eine Leica-Ausrüstung im Wert von 10 000 Euro. Zudem werden die Gewinnerserien in den Leica-Galerien weltweit gezeigt. Der beste Newcomer erhält einen Fotoauftrag, ein zweiwöchiges Tutoring in Wetzlar und eine Leica Q im Wert von 5000 Euro.

Beide Preise werden am 22. Oktober in Wetzlar verliehen. Anlässlich des Jubiläums gibt es im Ernst Leitz Museum und in der Leica Galerie Wetzlar eine Sonderausstellung mit 39 Fotoserien der Preisträger 2020 sowie ausgewählter früherer Gewinner.