Bildungsurlaub nehmen und Brüssel erleben

EU-Flaggen wehen vor dem Gebäude der Europäischen Kommission in Brüssel. Es ist eine Station beim Bildungsurlaub der Jugendbildungswerke der Kreise Lahn-Dill und Gießen. Foto: Julien Warnand/dpa

WETZLAR/DILLENBURG - Brüssel entdecken und die Europäische Union (EU) hautnah erleben, ohne Urlaubstage dafür nehmen zu müssen: Davon können Menschen im Alter von bis zu 27 Jahren, die in einer Ausbildung oder im Beruf sind, in diesem Herbst profitieren. Denn für die Fahrt vom 9. bis 15. Oktober können sie Bildungsurlaub nehmen. Organisiert wird die Woche von den Jugendbildungswerken der Kreise Lahn-Dill und Gießen. In Brüssel können die Teilnehmer nicht nur die Stadt erkunden, sondern sich auch mit Akteuren der EU-Politik austauschen. Außerdem können sie einen Teil ihrer Zeit ganz nach ihren Vorstellungen gestalten. Die Reise erfolgt mit dem Zug, untergebracht sind die Bildungsurlauber in einem Hostel im Stadtzentrum in Zwei-Bett-Zimmern.

Wer Lust auf den extra Urlaub in Brüssel hat, soll sich möglichst bald bei Stephanie Kaczmarczyk, per E-Mail an

stephanie.kaczmarczyk@lahn-dill-kreis.de oder unter Telefon 0 64 41-4 07 15 56 anmelden.