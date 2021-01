Biografisches Weihnachtsrätsel: Leser gewinnen wertvolle Preise

2320 Leser haben beim biografischen Weihnachtsrätsel der VRM Wetzlar mitgemacht. Grafik: Steinhaus

WETZLAR - 2320 Leserinnen und Leser haben Lösungen für das biografische Weihnachtsrätsel eingesandt. Die meisten davon (1690) haben die gesuchten Personen richtig herausgefunden.

Während der größte Teil der Einsendungen natürlich aus Mittelhessen stammt, gab es bundesweite Zusendungen von Flensburg bis München und aus aller Welt: etwa von den Niederländischen Antillen oder aus Kambodscha. Als harte Nuss erwies sich Frage acht: Viele tippten auf Michael Thonet. Dieser lebte aber von 1796 bis 1871 und war der Urgroßvater von Georg Thonet. Keine Probleme bereitete Konrad Kurzbold, auch wenn wir ihn falsch ins 8. und 9. Jahrhundert einsortiert hatten. Er lebte etwa von 885 bis 948.

Hier die Liste der Gewinner: Das von der VRM Wetzlar gestiftete iPad gewinnt Katja Weber. Die zwei 100-Euro-Gutscheine - gestiftet vom Modehaus Krug - gehen an Anni Schumann und Gerlinde Goubeaud.

In den "Dillenburg"-Kolter darf sich Anke Schwarz einkuscheln. Die drei Altstadtgutscheine im Wert von 50 Euro - gestiftet vom Stadt-Marketing Wetzlar - können einlösen Lea Patzner, Wolfram Seibert und Hiltrud Wenzel.

Spannende Leseunterhaltung aus dem Hause Diogenes können Renate Bawey, Karin Oschwald und Ursula Ströhle erleben.

Die fünf Überraschungspakete erhalten folgende Gewinnerinnen und Gewinner: Roswitha Klöpper, Gerd Leonhardt, Justus Möller, Bianca Rink und Susanne Schweitzer.

Und das sind die Lösungen:

1.) August Friedrich Adrian Diel (* 4. Februar 1756 in Gladenbach; † 22. April 1839 in Diez) war ein deutscher Arzt und Begründer der Pomologie an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Foto: Wikipedia

2.) Moritz Carl Hensoldt (* 11. November 1821 in Lindenau, Thüringen; † 10. Oktober 1903 in Wetzlar) war ein deutscher Unternehmer und Mitbegründer der optisch-feinmechanischen Industrie Wetzlars. Foto: Wikipedia

3.) Hedwig Jahnow (* 21. März 1879 in Rawitsch; † 22. März 1944 in Theresienstadt) war eine Lehrerin und Alttestamentlerin. Sie war die erste Frau in Marbugs Magistrat. Foto: Wikipedia

4.) Ines Keil-Folville (* 15. August 1885 in Frankfurt am Main als Katharina Burkhart; † 25. August 1980 ebenda) gehörte zu den ersten Frauen, die Autorennen bestritten. Foto: Wikipedia

5.) Konrad (* ca. 885 -890; † vermutlich 30. Juni 948) - meist Konrad Kurzbold genannt - gründete das Stift St. Georg in Limburg, um das sich die Stadt entwickelte. Foto: Schawe/Bistum Limburg

6.) Rudolf Erich Raspe (* März 1736 in Hannover; † 16. November 1794 in Muckross bei Killarney) war ein deutscher Bibliothekar, Schriftsteller und Universalgelehrter. Foto: Wikipedia

7.) Charlotte Petersen (* 11. Juni 1904; † 1. August 1994); deutsche Journalistin (auch für die Dill-Post tätig). Sie setzte sich für die Verständigung der Religionen ein. Foto: Stadt Dillenburg

8.) Georg Thonet (* 12. April 1909 in Bistritz am Hostein; † 22. Juli 2005 in Frankenberg/Eder) war ein Möbelunternehmer. Leitete das Thonet-Werk in Frankenberg von 1937 bis 1994. Foto: Thonet

9.) Friedrich Wöhler (* 31. Juli 1800 in Eschersheim (heute Stadtteil von Frankfurt am Main); † 23. September 1882 in Göttingen) war ein deutscher Chemiker. Foto: Wikipedia