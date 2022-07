Biotonnen lieben es schattig und sortenrein

Biotonnen fangen in der warmen Jahreszeit oft an zu "leben" - deshalb sollte zum Beispiel kein frischer Rasenschnitt hineingekippt und reichlich Zeitungspapier dazugegeben werden. Archivfoto: Stephanie Hoenig/dpa

WETZLAR - Die sommerlichen Temperaturen sorgen derzeit dafür, dass so manche Biotonne ein Eigenleben entwickelt. Der Eigenbetrieb Stadtreinigung Wetzlar gibt daher Tipps, um Madenbefall und üble Gerüche in Schach zu halten.

Die Tonne sollte an einem schattigen und kühlen Ort aufgestellt werden. Bei großer Hitze empfiehlt es sich, mehr Zeitungspapier als üblich in die Tonne zu geben und auch den Boden der Biotonne damit auszulegen. So werden Feuchtigkeitsansammlungen vermieden. Fleisch- und Wurstreste sollten großzügig in Zeitungspapier einwickeln und in die Rest- oder die Biotonne gegeben werden - je nachdem, welche als Nächstes geleert wird.

Ab und zu sollte die Biotonne mit klarem Wasser gereinigt werden; anschließend gut austrocknen lassen. Bei ungünstigen Standortbedingungen der Tonne und hartnäckiger Geruchsbelästigung können spezielle Geruchsbinder auf Mineralbasis aus dem Fachhandel eingesetzt werden.

Die falsche Befüllung der (braunen) Wetzlarer Biotonnen habe in den vergangenen Jahren stark zugenommen, teilt die Stadtreinigung in einer Presseerklärung mit. Aber nur, bei sorgfältiger, sortenreiner Befüllung könne aus den im Stadtgebiet eingesammelten Bioabfällen wertvoller Kompost für die Landwirtschaft und den Privatgebrauch hergestellt werden.

Weitere Auskünfte erteilt der Eigenbetrieb Stadtreinigung Wetzlar unter Telefon 0 64 41-99 70 08 oder per E-Mail an stadtreinigung@wetzlar.de.