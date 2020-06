Bis Sinn und zurück an Bächen und der Dill

Die Natur ist mittlerweile grüner als auf unserem Archivfoto aus dem April - die Route von Wetzlar nach Sinn, hier zwischen Edingen und Fleisbach, ist aber gleich. Archivfoto: Pascal Reeber

Wetzlar/Sinn. Auch wer den Lahn-Dill-Kreis nicht verlässt, kann einige Kilometer fürs Stadtradeln sammeln. Unser heutiger Tourentipp stammt von Stadtradelstar Wolfgang Löwe. Wir drehen eine große Runde nach Norden und halten uns immer in der Nähe der Dill auf. Wobei das nicht bedeutet, dass wir keine Höhenmeter sammeln.

In der Nähe der Dill - das bedeutet nämlich auf der Hinfahrt zum Wendepunkt in Sinn, dass wir im Wald zwischen Bechlingen und Kölschhausen unterwegs sind. Bechlingen liegt oben, Kölschhausen unten und auf dem weiteren Weg nach Sinn erstrampelt man irgendwo unter Bäumen den höchsten Punkt der Tour.

Start und Ziel der Route ist die Alte Lahnbrücke in Wetzlar, hin und zurück wird der Dilltalradweg bis Aßlar genutzt, auf dem Hinweg geht es wie gesagt über Kölschhausen in die Berge, zurück rollt man gemütlich im Tal und näher an der Dill über Edingen, Katzenfurt, Daubhausen und Werdorf.

Die Strecke wartet mit einigen asphaltierten Radwegen und vielen Waldwegen auf, die aber teils auch sehr gut befahrbar sind. Der Aufstieg aus Aßlar am Bechlinger Bach zählt für Wolfgang Löwe zu den Höhepunkten der Route. Aber auch später am Breitenbach lasse sich prima radeln.

Bei der Rückkehr in Wetzlar stehen immerhin 48 Kilometer auf der Uhr. Wer weniger Kondition hat, steigt ab und um: Die Bahnhöfe der Dill-Strecke liegen dicht an der Strecke - zumindest auf dem Rückweg.