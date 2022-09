Blechschaden sorgt für Stau im Wetzlarer Feierabendverkehr

Auf der Frankfurter Straße stoßen zwei Autos gegeneinander. Das sorgt für einen langen Stau im Feierabendverkehr. Foto: Pascal Reeber

WETZLAR - Am frühen Mittwochabend ist es auf der Frankfurter Straße in Wetzlar zu einem Unfall gekommen, der einen langen Stau bis runter in den Philosophenweg nach sich zog.

Im Kreuzungsbereich, wo sich die Frankfurter Straße in Richtung Philosophenweg und Bergstraße gabelt, waren zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Die Polizei sprach von einem Sachschaden. Ein Auto habe abgeschleppt werden müssen.





Der gesamte Verkehr in Richtung Innenstadt musste von der Frankfurter Straße über den Philosophenweg geleitet werden, was zu einem Rückstau und erheblichen Behinderungen führte.

