Blinde scheitern an Abstandsregeln

WETZLAR/LIMBURG - Das Leitungsteam der Bezirksgruppe Lahn-Dill im Blinden- und Sehbehindertenbund Hessen (BSBH) hat seinen Tätigkeitsbericht für das Jahr 2020 vorgelegt. Er zeigt deutlich, dass die Arbeit der Bezirksgruppe durch die Corona-Pandemie völlig ausgebremst wurde.

coronabedingt fanden seit März des vergangenen Jahres fast keine Veranstaltungen im Bezirk statt. Der stellvertretende Bezirksgruppenleiter Hans Friedrich (Limburg) konnte aber trotzdem von mehreren Kontakten zu Vertretern von Politik und Behörden berichten. So habe Dorothee Roth, die Leiterin der Beratungsstelle "Blickpunkt Auge", bei der Prüfung auf Barrierefreiheit der neuen Internetseiten der Kreisverwaltung und der Stadt Limburg mitgewirkt.

Mithilfe einer Spende des Wetzlarer Lions-Clubs soll unter Mitwirkung von Mitgliedern der Bezirksgruppe eine App für Blinde und Sehbehinderte zur Erkundung der Wetzlarer Altstadt erstellt werden. Friedrich berichtet von einer Informationsveranstaltung in Herborn sowie von Unterrichtsbesuchen bei Grundschülern.

Die regulären Stammtische in Limburg und Wetzlar fanden zum vorerst letzten Mal im Monat März statt. Die Beratungen von "Blickpunkt Auge" fielen in Herborn und Wetzlar ganz aus. In Limburg konnten seit Juli Beratungen zumindest auf telefonischem Weg angeboten werden.

Die beliebte Veranstaltungsreihe "Offener Treff" für Patienten mit Augenerkrankungen fand bis März noch dreimal statt. Der Arbeitskreis für hör-sehbehinderte und taubblinde Menschen konnte sich nur einmal treffen.

Noch lässt sich nicht absehen, wann die Bezirksgruppe wieder Präsenzveranstaltungen anbieten kann. Besonders die Abstandsregelungen sind für blinde und sehbehinderte Menschen schwer einzuhalten.