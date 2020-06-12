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Freitag, 12.06.2020 - 16:45
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Bluttat im Westend: Kommen mutmaßliche Mittäter frei?

Nur mühsam kommt der Prozess im Mordfall Hasan Yildiz voran. Die Verteidiger der zwei mutmaßlichen Komplizen sehen keinen dringenden Tatverdacht mehr gegen ihre Mandanten und beantragen deren Entlassung aus der U-Haft.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Zäh gestaltet sich der Prozess im Mordfall Hasan Yildiz. Die Angeklagten sind des gemeinschaftlichen Mordes angeklagt. Die Verteidiger Henner Maaß (vorne r. ) und Carsten Marx (hinten) haben die Aussetzung der Haftbefehle für ihre Mandanten beantragt. Foto: Steffen Gross

Zäh gestaltet sich der Prozess im Mordfall Hasan Yildiz. Die Angeklagten sind des gemeinschaftlichen Mordes angeklagt. Die Verteidiger Henner Maaß (vorne r. ) und Carsten Marx (hinten) haben die Aussetzung der Haftbefehle für ihre Mandanten beantragt. Foto: Steffen Gross

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