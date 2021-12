3 min

Böllerverbot in Wetzlar: Silvester wird wieder kein Knaller

Die Stadt prüft, an welchen Orten ein Verbot ausgesprochen wird. Die Polizei kündigt "starke Präsenz" an. Was halten Sie von der Feuerwerksregelung? Wir haben uns umgehört.

Von Tanja Freudenmann Redakteurin Wetzlar