Freitag, 03.07.2020 - 13:25
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Bosch holt BHKW-Sparte nach Wetzlar
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STANDORT LOLLAR
Die Bosch KWK Systeme GmbH ist eine eigenständige Rechtseinheit und beschäftigt derzeit rund 160 MitarbeiterBei Bosch in Lollar sind an zwei Standorten in mehreren Unternehmen rund 1500 Mitarbeiter beschäftigt.
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