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Freitag, 03.07.2020 - 13:25
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Bosch holt BHKW-Sparte nach Wetzlar

Die Produktion von Blockheizkraftwerken bei der Bosch KWK Systeme GmbH in Lollar wird Ende August geschlossen. 64 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs. Der Firmensitz soll zusammen mit 90 weiteren Mitarbeitern nach Wetzlar verlegt werden.

Das alte Buderus-Gebäude am Ende der Sophienstraße in Wetzlar. Foto: Steffen Gross

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Fotos
Bosch Thermotechnik wird die Produktion der Bosch KWK Systeme GmbH in Lollar Ende August einstellen. 90 Mitarbeiter aus Service, Entwicklung und Verwaltung wechseln nach Wetzlar. Foto: Bosch

Bosch Thermotechnik wird die Produktion der Bosch KWK Systeme GmbH in Lollar Ende August einstellen. 90 Mitarbeiter aus Service, Entwicklung und Verwaltung wechseln nach Wetzlar. Foto: Bosch

Das alte Buderus-Gebäude am Ende der Sophienstraße in Wetzlar. Foto: Steffen Gross

Das alte Buderus-Gebäude am Ende der Sophienstraße in Wetzlar. Foto: Steffen Gross

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STANDORT LOLLAR

Die Bosch KWK Systeme GmbH ist eine eigenständige Rechtseinheit und beschäftigt derzeit rund 160 MitarbeiterBei Bosch in Lollar sind an zwei Standorten in mehreren Unternehmen rund 1500 Mitarbeiter beschäftigt.

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