Braucht es neue Namen für Historisches?

Bekommt eventuell einen neuen Namen: das Landwirtschaftliche Museum im Finsterloh.

WETZLAR (mgl). Sie sind der Pfeiler aus Ruhe und Bildung im bunten Gewimmel: Beim Ochsenfest ist das Landwirtschaftliche Museum mit der Dr.-Werner-Best-Halle das eigentliche und in der öffentlichen Wahrnehmung meist etwas zu kurz kommende Herz des Festes. Dort können Besucher - übrigens nicht nur zum Ochsenfest - in die Arbeitswelt der Landwirtschaft im frühen vorigen Jahrhundert eintauchen.

In diesem Jahr, coronabedingt, erfährt das Museum weniger Aufmerksamkeit. Das Ochsenfest ist ausgefallen. Dabei war in dem Haus noch saniert worden, um es angemessen zu präsentieren. Und die Arbeiten gehen weiter.

Im Vorstand wird derzeit die Umbenennung der beiden Gebäude diskutiert. Hintergrund ist die Überlegung, das Museum mit einer Plakette des GeoParks Lahn-Dill auszustatten. Das Haus stünde dann in einer Reihe mit etwa dem Herbstlabyrinth oder der Grube Fortuna. Eine Umbenennung nicht des Vereins, aber der Gebäude könnte in der Lage sein, die Bedeutung der Sammlung für die Region besser darzustellen.

Hinzu kommt, dass die Maschinenhalle derzeit einen nicht eindeutigen Namen trägt. Benannt ist sie nach dem langjährigen Vorsitzenden des Landwirtschaftlichen Vereins Lahn-Dill, Werner Best. Ein "Namensvetter" allerdings, Karl Rudolf Werner Best, ist ein verurteilter Kriegsverbrecher und gilt als Initiator von Gestapo und Reichssicherheitshauptamt in Nazi-Deutschland.

Dieser eher internen Diskussion ungeachtet gehen beim Verein auch die Planungen für das 66. Ochsenfest weiter, das nun 2021 stattfinden soll. Insbesondere ist der Vorstand nach einem jüngeren Organisationsteam.