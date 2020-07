Braunfelser Straße ist wieder Baustelle

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (red). In der Braunfelser Straße rücken am Montag, 13. Juli, die Bagger an: Die Enwag erneuert dort die Gasleitungen in drei Bauabschnitten. Der Verkehr wird in der Zwischenzeit stadtauswärts umgeleitet, lediglich im September bleibt die Straße für rund eine Woche zu.

"Wir investieren kontinuierlich in unser Gasnetz, um die Versorgungsqualität in Wetzlar weiterhin auf hohem Niveau zu halten. Dazu setzen wir moderne Kunststoffleitungen ein und optimieren auch die Netzstruktur", erläutert Detlef Stein, Technischer Geschäftsführer der Enwag.

Grundstücke und Tankstellen bleiben jederzeit erreichbar

Weil die Baustelle in einer Hauptverkehrsachse Wetzlars verläuft, sind die einzelnen Schritte eng mit der Stadt und der Polizei abgestimmt. Auch die Stadtbuslinien 10 und die Buslinie 185 sind betroffen und fahren Ersatzhaltestellen in der Nähe an. Für Anwohner, Lieferverkehr, Müllabfuhr und Besucher bleiben die Grundstücke, ebenso wie die Tankstellen, während der gesamten Bauzeit bis Mitte September erreichbar.

"Wir wissen um die Bedeutung dieser Verkehrsachse für Wetzlar. Wir arbeiten so zügig wie möglich", kündigt Stein an. Firmen und Gewerbetreibende wurden im Vorfeld von der Enwag in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Wetzlar direkt informiert.

In der Braunfelser Straße verlief bisher eine Hochdruckleitung als Teil des unterirdischen Transportnetzes für Erdgas. Diese zieht nun um in die Westendstraße. Der erste Bauabschnitt der dreiteiligen Maßnahme beginnt daher in der Westendstraße gegenüber der Rewe-Einfahrt und endet an der Einmündung zur Braunfelser Straße rund fünf Wochen später. In dieser Zeit läuft der Verkehr stadteinwärts wie gewohnt. Stadtauswärts führt die Umleitung über die Siegmund-Hiepe-Straße und die Alte Straße.

In der Braunfelser Straße nutzt die Enwag die nun stillgelegte Hochdruckleitung als eine Art Leerrohr für die neuen Kunststoffleitungen. "Dadurch kommen wir deutlich schneller vorwärts, als wenn wir eine komplett neue Leitung verlegen würden. Außerdem ist sie zusätzlich geschützt", informiert Stein. Auf 130 Metern Länge wird die Gasleitung zusätzlich von innen her saniert. Außerdem erhalten fast 50 Gebäude einen neuen Gasnetzanschluss. "Dafür müssen wir die Versorgung jeweils kurz unterbrechen. Den Zeitpunkt sprechen wir mit den Bewohnern der jeweiligen Häuser ab", ergänzt der Technische Geschäftsführer der Enwag.

Mitte August startet der zweite Bauabschnitt. Er reicht von der Meline-Müller-Straße stadteinwärts bis zur Ecke Siegmund-Hiepe-Straße. Für eine Woche Anfang September bleibt die Braunfelser Straße dann für den Verkehr komplett gesperrt. Eine Umleitung stadteinwärts über den Magdalenenhäuser Weg wird ausgeschildert.

Im dritten und letzten Bauabschnitt bis Mitte September läuft der Verkehr stadtauswärts über die Braunfelser Straße. In dieser Phase wird die Erdgasleitung zwischen der Siegmund-Hiepe-Straße und dem Magdalenenhäuser Weg erneuert.

Während der Bauzeit müssen auch zwei Buslinien ausweichen: Die Stadtbuslinie 10 (Bahnhof / ZOB Steindorf) fährt von Steindorf kommend in Richtung Bahnhof die Haltestellen Siegmund-Hiepe-Straße, An der Kommandantur, Alte Wache, Westendstraße, Horst-Scheibert-Straße und Magdalenenhäuser Weg nicht an. Stattdessen werden in dieser Richtung die Haltestellen Braunfelser Straße und Westend angefahren.

Die Buslinie 185 (Wetzlar - Braunfels) der Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH hält in Richtung Braunfels nicht an der Haltestelle Braunfelser Straße. Stattdessen wird in der Siegmund-Hiepe-Straße/Nähe Einmündung Meline-Müller-Straße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Fahrgäste sollten die Aushänge an den betroffenen Haltestellen beachten.