Brennender Trockner löst Feueralarm im Klinikum Wetzlar aus

Die Wetzlarer Feuerwehr ist zu einem Brand im Klinikum alarmiert worden. Auslöser war ein technischer Defekt bei einem Wäschetrockner im Keller des Krankenhauses. Foto: Patrick Stein

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Feueralarm am Wetzlarer Klinikum: Mit mehreren Einsatzfahrzeugen ist die Feuerwehr am Dienstag zum Klinikum Wetzlar ausgerückt. Ersten Polizeiangaben zufolge soll eine Waschmaschine in Brand geraten sein. Die Waschmaschine entpuppte sich dann als Trockner, wie das Klinikum selbst wenig später auf Nachfrage bestätigte. Die Feuerwehr, die mit 28 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand laut Pressesprecherin Stefanie Mohr allerdings schnell löschen. Der Krankenhausbetrieb war dabei kaum beeinträchtigt. Zwar standen während des Alarms die Aufzüge still, größere Auswirkungen hatte der Trockner-Brand allerdings nicht. Die Feuerwehr lüftete anschließend noch die betroffenen Räume und rückte dann ab.

Fotos Symbolfoto: Feuerwehr Wetzlar 1