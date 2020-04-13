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Montag, 13.04.2020 - 15:45
3 min

Brieffreundschaften gegen Einsamkeit

"Wir hoffen, euch geht es gut und wir senden euch liebe Grüße." Solche kleinen Aufmerksamkeiten lesen und hören die Bewohner des Altenzentrums Wetzlar im Rahmen der Aktion "Post für dich" gerade öfter.

Von Anna-Lena Fischer
"Post für dich " heißt die Briefaktion im Wetzlarer Altenzentrum Foto: Eva-Maria Wagner

"Post für dich " heißt die Briefaktion im Wetzlarer Altenzentrum Foto: Eva-Maria Wagner

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Fotos
"Post für dich " heißt die Briefaktion im Wetzlarer Altenzentrum Foto: Eva-Maria Wagner

"Post für dich " heißt die Briefaktion im Wetzlarer Altenzentrum Foto: Eva-Maria Wagner

Margot Möckl freut sich über ihre Überraschungspost. Foto: Eva-Maria Wagner

Margot Möckl freut sich über ihre Überraschungspost. Foto: Eva-Maria Wagner

Ingeborg Neumann freut sich über ihre Überraschungspost. Foto: Eva-Maria Wagner

Ingeborg Neumann freut sich über ihre Überraschungspost. Foto: Eva-Maria Wagner

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