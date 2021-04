Brückenarbeiten: B49 bei Wetzlar eine Stunde gesperrt

Die Arbeiten an der Taubensteinbrücke sind Auslöser für die kurze Sperrung, die nicht länger als eine Stunde dauern soll. Archivfoto: Reeber

WETZLAR - In der derzeitigen Baustellenverkehrsführung für die Bauarbeiten an der Taubensteinbrücke der Bundesstraße 49 bei Wetzlar (auf Höhe des Forums Wetzlar) ist auf dem Fahrstreifen, über den der Verkehr in Fahrtrichtung Gießen läuft, ein Schaden an einem Schacht aufgetreten.

Dieser defekte Schacht in der Fahrbahn, der sich auf Höhe der Anschlussstelle Wetzlar-Garbenheim befindet, muss aus Verkehrssicherheitsgründen sofort repariert werden. Daher muss die B 49 in Fahrtrichtung Gießen zwischen der Anschlussstelle Wetzlar-Mitte und der Anschlussstelle Garbenheim am heutigen Dienstag, 13. April, ab 13 Uhr, vollgesperrt werden. Voraussichtlich etwa eine Stunde wird für die Reparatur benötigt und daher diese Sperrung andauern.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Gießen wird während dieser Sperrung an der Anschlussstelle Wetzlar-Mitte von der B 49 abgeleitet, folgt der Beschilderung zur Anschlussstelle Garbenheim und kann dort wieder auf die B 49 auffahren.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Limburg ist hiervon nicht betroffen und kann die B 49 im Baustellenbereich der Taubensteinbrücke weiterhin auf einem Fahrstreifen befahren.