Brückenlauf und Brückenfest in Wetzlar fallen aus

Der Brückenlauf ist eine der größten und erfolgreichsten Breitensportveranstaltungen Mittelhessens. Aufgrund der Corona-Pandemie muss er in diesem Jahr jedoch abgesagt werden. Archivfoto: Rühl

WETZLAR - Ein weiteres traditionelles Großereignis in Wetzlar fällt der Corona-Epidemie zum Opfer: das Brückenfest samt Brückenlauf und Internationalem Kulturfest. Die Stadt Wetzlar und das Stadt-Marketing haben sich schweren Herzens dazu entschlossen, das Fest vom 4. bis 6. September abzusagen. Unter den derzeitigen Bedingungen mit dem Großveranstaltungsverbot bis mindestens 31. August und den Abstands- und Hygieneregeln sei eine Veranstaltung wie das Brückenfest nicht vorstellbar, so die Veranstalter. Als Bürger- und Familienfest lebe diese Veranstaltung von hoher Besucherfrequenz, Vielfalt und Nähe der Menschen. Bei Tausenden von Besuchern und Brückenläufern Abstandsregeln einzuhalten und zu kontrollieren sei unmöglich. "Dass mit dem Brückenlauf eine der größten und erfolgreichsten Breitensportveranstaltungen Mittelhessens ausfallen muss, ist sehr schmerzhaft", erklärt Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD). "Auch das Internationale Kulturfest als Aushängeschild für die Vielfalt unserer Stadtgesellschaft werden wir sehr vermissen. Ich bitte alle Beteiligten um Verständnis, dass diese Entscheidung so getroffen werden musste. Lassen Sie uns den Blick auf einen Neustart im kommenden Jahr richten."

Der Vorsitzende des Wetzlarer Stadt-Marketings, Prof. Jan Freidank, hob das soziale und bürgerschaftliche Engagement rund um das Brückenfest hervor: "Mit dem Entenrennen der Feuerwehr, dem Bürgerbrunch der Bürgerstiftung und dem Kartoffelfest der Lebenshilfe beispielsweise wurde in den vergangenen Jahren viel für das Gemeinwohl in Wetzlar getan. Ich danke allen Mitwirkenden für ihr Engagement und die Vorbereitungen, die bis jetzt schon getroffen wurden, und rufe dazu auf, den Schwung mit in das Jahr 2021 zu nehmen."

Weiterhin findet auch das am 20. September geplante Spielfest des städtischen Jugendamtes auf dem Domplatz anlässlich des Weltkindertages in diesem Jahr nicht statt, ebenso wird das "Drachenfest" auf den Lahnwiesen an der August-Bebel-Schule, das am 12. September stattfinden sollte, abgesagt. Auch diese Veranstaltungen seien mit den derzeitigen Abstands- und Hygieneregeln nicht durchführbar.