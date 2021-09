Brückenwasser soll in Lahnau gefiltert werden

Bisher wird das Regenwasser von der Dorlarer Talbrücke in ein Sammel- und Rückhaltebecken geleitet. Darin sollen sich Feststoffe am Boden absetzen, bevor das Wasser in den Haustädter Bach und in die Lahn fließt.

Die Bodenfilteranlage hingegen holt laut SPD nahezu alle festen und schwebenden Stoffe aus dem Wasser. Das Wasser fließt dabei durch Schichten aus grobem und feinem Gestein und Sand. Die Schadstoffe bleiben haften.