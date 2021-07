Brummi-Lenker im Visier

Bei einer Kontrolle auf der Autobahn 45 hat die Polizei am Mittwoch in Höhe der Raststätte Katzenfurt vor allem Lkw-Fahrer unter die Lupe genommen. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

EHRINGSHAUSEN-KATZENFURT - Am Mittwoch haben Beamte der Polizeiautobahnstation Mittelhessen gemeinsam mit Kollegen der Gefahrgutüberwachung des Lahn-Dill-Kreises auf der Autobahn 45 in Höhe der Raststätte Katzenfurt in Fahrtrichtung Süden kontrolliert.

Ab 5 Uhr nahmen sie besonders Lkw unter die Lupe, die Waren von Verteilerzentren zu den Endkunden transportierten. Diese Fahrzeuge waren in den vergangenen Monaten verstärkt wegen Verstößen gegen die Ladungssicherung und die Lenk- und Ruhezeiten aufgefallen.

Zehn Fahrzeugen untersagten die Beamten die Weiterfahrt. Erst nachdem die Lkw-Fahrer ihre Ladung zum Teil aufwendig nachgesichert oder umgeladen hatten, durften sie weiterfahren. 13 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten stellten die Ordnungshüter fest. 16 Betroffene müssen mit einer Anzeige im Gefahrgutrecht rechnen. Die Beamten stellten unter anderem ungesicherte Kanister auf einer Ladefläche fest. Fünf Fahrer erwartet ein Bußgeldverfahren, da ihre Ladung mangelhaft oder gar nicht gesichert war. Bei vier Lkw wurden technische Mängel festgestellt.

Bei einem Unternehmen war die Erlaubnis für den Güterverkehr abgelaufen. Es folgt eine Anzeige wegen einem Verstoß gegen das Güterkraftverkehrsgesetz.

Das erschreckende Ergebnis der Kontrolle: Von 27 kontrollierten Lkws wurden 81 Prozent beanstandet. Auch in Zukunft werden die Autobahnpolizisten ihre Kontrollen fortführen.