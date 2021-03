Brutaler Raubüberfall auf 23-jährigen Aßlarer

Nach dem Überfall sucht die Polizei nun dringend Zeugen. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

WETZLAR/GROSSEN-LINDEN - Unter einem Vorwand lockte am Dienstagabend, 23. März, ein bisher Unbekannter einen 23-Jährigen um 19.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Spinnereistraße in Wetzlar in einen roten Fiat mit WZ-Kennzeichen. Plötzlich stiegen zwei weitere Männer in das Auto. Unvermittelt traktierten sie den aus Aßlarer mit Schlägen und fesselten ihn mit Kabelbindern. Die Unbekannten starteten das Auto und fuhren in Richtung Gießen bis Großen-Linden.

Dort bugsierten sie den verletzten Mann um 20.30 Uhr aus dem Auto und ließen ihn auf einem Grünstreifen gegenüber der Robert-Bosch-Straße niederknien.

Einer der Unbekannten zückte offenbar eine Schusswaffe und forderte die Herausgabe von mehreren Tausend Euro. Da der 23-Jährige nicht über den Betrag verfügte, raubten die Täter die Geldbörse des jungen Mannes mit rund 100 Euro Bargeld.

Der Aßlarer konnte in ein Sportcenter flüchten und bat dort um Hilfe. Die Mitarbeiter informierten schließlich die Polizei.

Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen; die Beamten suchen nun nach den bisher unbekannten Tätern.

Der Fahrer des roten Fiats soll 24 Jahre alt und 1,85 Meter groß sein. Er hat blaue Augen und sieht westeuropäisch aus. Der zweite Unbekannte war rund 1,75 Meter groß und hatte eine südländische Erscheinung. Der dritte Täter hatte ebenfalls ein südländisches Erscheinungsbild, war rund 1,90 Meter groß und etwa 100 Kilogramm schwer.

Die Polizei fragt:

- Wer kann Hinweise zu dem geben?

- Wem sind die zwei weiteren Täter bekannt?

- Wo ist der rote Fiat mit WZ-Kennzeichen aufgefallen?

- Wer hat die Situation in der Spinnereistraße mitbekommen?

- Wer ist auf das Geschehen in Großen-Linden auf dem Gehweg gegenüber der Robert-Bosch-Straße aufmerksam geworden?

- Wem ist etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang aufgefallen?

Hinweise nimmt die Wetzlarer Polizei unter Telefon 06441/9180 entgegen.