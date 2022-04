Brütende Nilgans verhindert Abtransport von Angeschwemmtem

Jetzt teilen:

Eine Nilgans brütet an der Alten Lahnbrücke in Wetzlar auf den angeschwemmten Stämmen und dem Astwerk. Damit verhindert sie den Abtransport der über den Winter an der Brücke angelandeten Materialien. "Solange die Nilgans brütet, können wir nichts abtransportieren", berichtet Peter Neul vom Wetzlarer Tiefbauamt. Tierschutz geht vor. Das Nest wird vom Weibchen gebaut und mit Daunen aus ihrem eigenen Federkleid ausgekleidet. Das Gelege der Tiere besteht meist aus fünf bis zwölf Eiern, die ausschließlich vom Weibchen bebrütet werden. Das Männchen hält währenddessen meist in unmittelbarer Nähe Wache. Das ist auch an der Alten Lahnbrücke zu beobachten. Die Sterblichkeit der Jungen ist hoch. Dazu tragen nach Angaben von Naturschützern auch immer wieder Störungen durch den Menschen bei. Foto: Lothar Rühl