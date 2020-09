Buch-Secondhand-Verkauf hilft dem Wetzlarer Hospiz

Carmen Storbakken (v. l.) und Monika Stumpf nehmen von Doris Will, Anne Schmidt, Margrit Hofmann, Karina Schmidt und Monika Eppert 1000 Euro entgegen. Foto: Hospiz Mittelhessen

Wetzlar (red). Monika Eppert, Margrit Hofmann, Doris Will, Anne Schmidt und Karina Schmidt von der Initiative "Traumfrauen helfen" waren jetzt im Haus Emmaus zu Gast, um eine Spende in Höhe von je 500 Euro für das Hospiz sowie Charly&Lotte, die Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche, zu übergeben.

Acht Verkaufsstellen im Raum Wetzlar/Gießen

Die "Traumfrauen" unterstützen seit 2008 mit dem Verkauf von gespendeten, neuwertigen und aktuellen Büchern zum Preis von zwei Euro den Elternverein für leukämie- und krebskranken Kindern, Gießen und Menschen in Not. Seither haben sie mehr als 16 000 Euro aus den Buchverkäufen an soziale Zwecke übergeben. An acht Verkaufsstellen im Raum Wetzlar/Gießen werden die Bücher angeboten und finden guten Absatz. "Wir nehmen auch gerne Kinderbücher", erläuterte Margrit Hofmann, die zusammen mit Anne Schmidt Ansprechpartnerin ist.

"Wir freuen uns sehr, dass Sie an uns gedacht haben", sagte Hospiz-Geschäftsführerin Monika Stumpf, die mit Trauerbegleiterin Carmen Storbakken die Spende entgegennahm.