Dienstag,
24.03.2020 - 16:50
2 min
Buderus Edelstahl leidet unter der Coronakrise
Nach Handelsstreit, Preiskrieg und Kostensteigerungen leidet Buderus Edelstahl nun obendrein unter der Coronakrise. Der Mutterkonzern Voestalpine kündigt an, die Kurzarbeit auszuweiten.
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
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