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Dienstag, 24.03.2020 - 16:50
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Buderus Edelstahl leidet unter der Coronakrise

Nach Handelsstreit, Preiskrieg und Kostensteigerungen leidet Buderus Edelstahl nun obendrein unter der Coronakrise. Der Mutterkonzern Voestalpine kündigt an, die Kurzarbeit auszuweiten.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Jetzt auch noch die Coronakrise. Bei Buderus Edelstahl in Wetzlar steht flächendeckend Kurzarbeit an. Foto: Buderus Edelstahl

Jetzt auch noch die Coronakrise. Bei Buderus Edelstahl in Wetzlar steht flächendeckend Kurzarbeit an. Foto: Buderus Edelstahl

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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