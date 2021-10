Buderus leiht Wetzlarer Arena den Namen

So wird es ab Januar an der Arena aussehen: Buderus folgt Rittal als Namensgeber für die Halle. Fotomontage: Buderus

WETZLAR - Die Arena Wetzlar bekommt einen neuen Namensgeber: Buderus löst mit dem Jahreswechsel Rittal ab. Künftig finden Handballspiele, Konzerte, Messen und andere Veranstaltungen also in der "Buderus-Arena Wetzlar" statt.

Das gaben Rittal und Buderus am Freitagnachmittag in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. Demnach erhält Buderus bis Ende 2026 die exklusiven Namensrechte für die Multifunktionshalle. "In Deutschland ist es ein Novum, dass eine Veranstaltungsstätte nach einem Heiztechnik-Anbieter benannt wird", heißt es in der Mitteilung.

Rittal konzentriert sich auf Engagement der Foundation

Das Unternehmen der Friedhelm-Loh-Group stand der Arena seit 2006 als erster Namensgeber Pate. Zum Jahresende 2021 läuft der Vertrag aus. "Als die neue Arena entstand, sind wir gerne erster Namensgeber geworden. Die Schwerpunkte unserer Aktivitäten wollen wir jetzt stärker auf unsere Kundensegmente und das soziale Engagement der Rittal-Foundation fokussieren", erklärt Markus Asch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Rittal GmbH & Co. KG in Herborn.

Stefan Thiel, Vertriebsleiter von Buderus, freut sich auf die neue Namensrechte-Partnerschaft: "Buderus ist in Wetzlar fest verwurzelt und zeigt das mit der neuen Partnerschaft auch gerne. Zusammen mit unserem Engagement für den mittelhessischen Spitzensport ist das ein perfektes Gesamtpaket für alle Beteiligten". Buderus ist seit Juli auch neuer Hauptsponsor für die beiden Ankermieter der Arena, dem Handball-Bundesligisten HSG Wetzlar und dem Champions-League-Sieger im Rollstuhlbasketball, dem RSV Lahn-Dill.

Investitionen in Infrastruktur und Energieeffizienz

"Wir sind stolz, dass der Name einer so traditionsreichen Wetzlarer Marke mit internationaler Strahlkraft bald die Fassade unserer Arena zieren wird", erklärt Björn Seipp, Geschäftsführer der Arenakonzept GmbH, dem neuen Betreiber der im März 2005 eröffneten Veranstaltungshalle, die ein Fassungsvermögen von maximal 6000 Zuschauern hat. Eigentümer der Arena ist die Stadt Wetzlar. Dementsprechend begrüßt Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) die neue Namensrechte-Partnerschaft, verbindet damit zugleich aber auch den Dank der Stadt an das Unternehmen Rittal und an Friedhelm Loh.

"In diesen, für die Veranstaltungsbranche schwierigen Zeiten festigt die langfristige Namensrechte-Partnerschaft mit Buderus das unternehmerische Fundament der Betreibergesellschaft und somit der Arena Wetzlar", erläutert Björn Seipp.

In Abstimmung mit der Stadt Wetzlar sei geplant, einen Teil der Einnahmen in die Optimierung von Infrastruktur und Energieeffizienz, weitere Digitalisierungsmaßnahmen sowie die besucherrelevante Ausstattung des Gebäudes zu investieren.