Buderus Wetzlar: Mutterkonzern erzielt Rekordergebnis

Das Werk von Buderus Edelstahl in Wetzlar: Im März stand es wegen der hohen Energiepreise zeitweise still. Wiederholt sich das?

WETZLAR/LINZ - Trotz der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges: Der Mutterkonzern des Wetzlarer Unternehmens Buderus Edelstahl hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 (April bis Juni) ein Rekordergebnis erzielt. Noch nie in der mehr als 70 Jahre alten Geschichte von Voestalpine, sei ein operatives Quartalsergebnis höher gewesen, teilte der österreichische Stahlkonzern Anfang August mit. Ob es in diesem Jahr so weiter geht, ist jedoch fraglich. Auch ein erneuter Produktionsstopp im Wetzlarer Buderus-Werks ist nicht ausgeschlossen.

Mit 879 Millionen Euro konnte Voestalpine nach eigenen Angaben sein operatives Ergebnis im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum ersten Quartal 2021 (522 Millionen Euro) um etwa 68 Prozent steigern. Das operative Ergebnis beschreibt das EBITDA, also den Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und weiteren Kosten. Den Umsatz beziffert Voestalpine im ersten Quartal auf 4,6 Milliarden Euro. Das ist eine Steigerung von 37,7 Prozent gegenüber des ersten Quartals 2021 (3,4 Milliarden Euro).

Wie hoch der Umsatz von Buderus Edelstahl im ersten Quartal war, teilte der österreichische Konzern jedoch auch auf Anfrage nicht mit. Aufgrund der Urlaubszeit könnten die Fragen der Redaktion nicht im Detail beantwortet werden, heißt es von der Pressestelle.

Nachfrage von April bis Juni positiv entwickelt

Buderus Edelstahl gehört zur "High Performance Metals Division" von Voestalpine. Diese Sparte hat etwa ein Fünftel des Umsatzes des österreichischen Konzerns im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftet, geht aus dem Geschäftsbericht 2021/22 hervor.

Lieferengpässe und gestiegene Energiepreise belasten Unternehmen weltweit. Im ersten Quartal scheint Voestalpine hingegen von ihnen profitiert zu haben. Von April bis Juni habe sich die Nachfrage nach Produkten des Stahl- und Technologiekonzerns "in allen Bereichen" positiv entwickelt, heißt es in einer Pressemitteilung. So würden etwa die hohen Energiepreise Anreize schaffen, in Öl- und Gasprojekte zu investieren. Auch die Nachfrage der Autoindustrie nach Stahl sei im ersten Quartal gestiegen.

Nicht nur der Mutterkonzern, sondern auch Buderus Edelstahl dürfte von diesen Trends profitiert haben. Schließlich werden der Firmen-Website zufolge in Wetzlar unter anderem Bauteile für die Öl-, Gas- und Automobilbranche hergestellt.

Ob bei Voestalpine in den kommenden Quartalen auch Rekordergebnisse zu erwarten sind, ist jedoch fraglich. Die Prognosen des Konzerns gingen jedenfalls nicht davon aus. Für gewöhnlich sinke die Nachfrage bei einigen Produkten in der zweiten Jahreshälfte. Darüber hinaus könnten Rohstoffe, die zur Produktion nötig sind, knapp werden - und somit auch teurer, erläutert eine Konzernsprecherin.

Auch dass Russland seine Gaslieferungen nach Europa drosselt, könnte zu einem Problem für Buderus Edelstahl werden. Denn wenn der Stahlindustrie das Gas fehlt, könne nicht produziert werden, warnte die Wirtschaftsvereinigung Stahl im Mai in einem Positionspapier.

Auftragslage derzeit zufriedenstellend

Stillstand hat Buderus Edelstahl in diesem Jahr bereits erlebt. Im März hat das Unternehmen die Produktion wegen der hohen Energiepreise zeitweise runtergefahren.

Zurzeit sei die Auftragslage bei Buderus Edelstahl jedoch zufriedenstellend. Zwar stiegen die Energiepreise, die Versorgung mit Energie sowie die Produktion von Stahl seien aktuell aber nicht eingeschränkt, teilt die Konzernsprecherin mit.

Das soll aus Sicht des österreichischen Konzerns auch so bleiben: "Wir sind uns (...) der möglichen Risiken, die aufgrund der schwer einschätzbaren wirtschaftlichen Entwicklung im zweiten Halbjahr 2022 auf uns zukommen können, bewusst und haben uns darauf gut vorbereitet", wird Herbert Eibensteiner, Voestalpine-CEO, in einer Pressemitteilung zitiert. So würde im Wetzlarer Buderus-Werk vor allem in Energieeffizienz investiert.

Sollte es jedoch im Laufe des Jahres zu Versorgungsengpässen beim Gas kommen, könnte das eine erneute Drosslung oder gar eine Abschaltung des Wetzlarer Buderus-Werks bedeuten, erklärt die Voestalpine-Sprecherin.

In Deutschland werden bei der Gasversorgung im Notfall Wohnungen, soziale Einrichtungen und Gaskraftwerke von der Bundesnetzagentur priorisiert, nicht jedoch die Stahlindustrie.