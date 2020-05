"Bullenstall" in der Güllgasse ein Beispiel "neuer Sachlichkeit"

Der frühere "Bullenstall" der Brauerei Waldschmidt beherbergt heute Wohnungen. Fotos: Heinz-Norbert Pauli/Hans-Georg Waldschmidt

Wetzlar. Das Gebäude ist einmalig in Wetzlar, aber es liegt ein wenig im Verborgenen der Unterstadt, sodass nicht viele Rätselfreunde die 831. Folge von "(Er)kennen Sie Wetzlar?" lösen konnten. Es handelt sich um ein ehemaliges Stallgebäude in der Güllgasse, im Volksmund "Bullenstall" genannt.

Einmalig: Geschwungene Backsteinfassade

Erich Bittrich: "Beim Betrachten des Fotos werden Kindheitserinnerungen wach. So passierte ich Mitte der 60er Jahre fast täglich die hier ersichtliche Güllgasse, um meinen Schulweg, der mich von Niedergirmes zur Ludwig-Erk-Schule führte, abzukürzen. Ich war damals gerade mal zehn Jahre alt. Ein trauriger Anblick, den uns die Güllgasse von damals hier bietet. Nur die alte Backsteinfassade erinnert noch an den Stallbau, den der Architekt Jean Schmidt im Auftrag der Brauerei Waldschmidt im Jahre 1930 hier errichten ließ. Die dem Straßenverlauf folgende geschwungene Backsteinfassade dominiert die Güllgasse noch heute."

Franz Rauner: "Dieses Gebäude mit der geschwungenen Backsteinfassade, der dem Verlauf der Güllgasse folgte, war als einziger Bau eines Wirtschaftsgebäudes aus der Zeit der Neuen Sachlichkeit eine Aufnahme in die Liste der Wetzlarer Kulturdenkmäler wert. Deshalb musste die Wetzlarer Wohnungs-Gesellschaft (WWG) in den 90er Jahren bei der Umwandlung des Stallbaus in Wohnungen diese Fassade auch wiederherstellen. Das efeuberankte Haus auf der rechten Bildseite ist das frühere Haus Güllgasse 18. Alte Wetzlarer können sich vielleicht noch an das Brauereifahrzeug mit den Bierfässern erinnern, das über das Kopfsteinpflaster der Innenstadt rasselte."

Betram Borrmann: "Das Bild zeigt den im Umbau befindlichen Pferdestall der Brauerei Waldschmidt. Als Kinder waren wir oft dort und haben die Kaltblüter angeschaut. Es war immer ein tolles Bild, wenn die Pferde am Domplatz vorbeikamen und die Funken über das Pflaster stoben. Das war eine tolle Tradition."

Klaus Neumann: "Mein Urgroßvater Peter Watz war bei dem Landwirt und Brauereibesitzer Waldschmidt als Melker in Lohn und Brot. Im Winter stand wohl das Milchvieh von Waldschmidt in dieser Unterkunft und wurde dort gemolken - im Sommer war das Vieh dann auf den Wiesen und Weiden im heutigen Wetzlarer Westend."

Horst Koppel: "An der Ecke Güllgasse/Brauhausgasse stand das Anwesen der ersten Wetzlarer Fahrschule von Willi Görling (links im Bild). Hinter den umrankten Fenstern befand sich der Schulungsraum, den ich auch im Frühjahr 1953 besuchte. Görlings Willi, ein Wetzlarer Original, schulte auf einem VW Käfer, Baujahr 51, mit Brezelfenster, 25 PS und unsynchronisiertem Vierganggetriebe. Anfahren am Berg wurde immer auf der damals noch sehr steilen Steigung zur Spilburg geübt."

