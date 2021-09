Bund der Vertriebenen in Wetzlar feiern "Tag der Heimat"

Die "Hüttenberger Maderln und Freunde" erinnern mit ihrem Auftritt an die Egerländer Musiktradition. Foto: Heike Pöllmitz

WETZLAR - Der Bund der Vertriebenen (BdV), Kreis- und Ortsverband Wetzlar, hatte zu seinem traditionellen "Tag der Heimat" in die Stadthalle Wetzlar eingeladen.

"Der Stillstand durch die Corona-Pandemie hat unserem Engagement und unserer Erinnerungsarbeit geschadet und wir freuen uns, dass wir sie wieder aufnehmen können, denn sie ist wichtig für die Betroffenen und ihre Nachkommen, aber auch das Gedächtnis unseres Landes", sagte Kreisvorsitzender Manfred Hüber. Als Hintergrund für die Wahl des Mottos - "Vertreibungen und Deportation ächten - Völkerverständigung fördern" - nannte Hüber die Deportation der Russlanddeutschen vor 80 Jahren und die Vertreibung der Sudetendeutschen vor 75 Jahren.

Für Festredner Andreas Hofmeister (CDU), Vorsitzender des Unterausschusses für Heimatvertriebene, Aussiedler, Flüchtlinge und Wiedergutmachung im Hessischen Landtag, ist Vertreibung ein Stück Familiengeschichte - seine Mutter war vier Tage alt, ihr Vater in Kriegsgefangenschaft und die Oma musste binnen 30 Minuten alles packen und sich auf den Weg machen. "Vielen geht das Bewusstsein für diesen Teil unserer Geschichte verloren, doch Terror, Krieg und ethnische Säuberung dürfen nicht sein und es gilt Aufklärung zu betreiben, um extremistischen Äußerungen in den modernen Medien entgegenzutreten", so Hofmeister.

Daher sei die Arbeit des BdV sehr wichtig. "Die Menschen, die alles verloren hatten, wurden hier nicht mit offenen Armen empfangen, weil hier auch Armut herrschte, und es dauerte seine Zeit, bis alle ihren Platz fanden, doch gemeinsam wurde es geschafft, dass Deutschland wieder aufstand und die Menschen aus den Ostgebieten heute selbstverständlich dazu gehören", so Hofmeister. Er erinnerte an die Rede von Ministerpräsident Volker Bouffier eine Woche zuvor zum Gedenktag "80 Jahre Deportation der Russlanddeutschen", die nicht nur ihrer natürlichen Identität beraubt wurden, sondern auch ihre Sprachkenntnisse verloren und heute in ihrer eigentlichen deutschen Heimat wieder als Fremde angesehen werden. "Fluchterfahrene können hier Zuversicht geben, deshalb leistet der BdV hier hervorragende Arbeit", findet Hofmeister. Mit der Charta der Heimatvertriebenen vor allem auch für die Schaffung eines geeinten Europas. "Der BdV ist Mahner, Brückenbauer und Friedensbotschafter", so Hofmeister, der vor dem Hintergrund immer wieder neuer Hasstiraden oder der künstlichen Veränderung der deutschen Sprache Veranstaltungen wie den Tag der Heimat sehr wichtig findet.

Hans-Jürgen Irmer (CDU) findet es vor dem Hintergrund verblassender Erinnerung wichtig, das hochzuhalten, was diese Menschen an Wissenschaft, Kultur, Kunst, Geschichte und Tradition mitbrachten. "Die Mittel des Bundes für diesen Bereich wurden entsprechend erhöht, um Museen und Gedenkstätten zu schaffen, die diesen Abschnitt unserer Historie dokumentieren", so Irmer und: "Gut, dass Hessen das ,Zeitzeugenprogramm' hat, um Geschichte für junge Menschen lebendig zu halten."

"Das Thema ist nicht nur zeitlos, sondern aktueller denn je, denn noch immer werden Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben und dies ist ein Verbrechen gegen die Menschenrechte", führte Volkmann an. Wichtig sei hier die Schulpolitik, um zu zeigen, dass Integration gelingen kann, aber auch die Archivarbeit, um wichtige Quellen zur Inspiration für die Gegenwart zu erhalten sowie die Kulturarbeit mit musikalischen, kulinarischen und kulturellen Beiträgen der Heimatvertriebenen im Alltag.

"Ich kenne viele Menschen aus dem Eger- und Sudetenland, die für mich heute zur Familie gehören", so der hauptamtliche Kreisbeigeordnete Stephan Aurand (SPD). "In 75 Jahren Hessen haben diese Menschen mit dafür gesorgt, dass wir heute in Frieden miteinander leben können und ich kann mich noch gut an meine Zeit als Bürgermeister in Dietzhölztal erinnern, als wir uns parteiübergreifend für eine Beteiligung am Zentrum für Vertreibung eingesetzt haben."

Stadtrat Karl-Heinz Kräuter wies auf die Förderung des ostdeutschen Liedes und die Heimatmuseen in den Stadtteilen hin, die Flucht und Vertreibung thematisieren. Er bedauert, dass der Jugend trotzdem der Zugang zu diesem Thema fehlt. "Ich empfehle, im kommenden Jahr zum ,Tag der Heimat' mal eine Schulklasse einzuladen, um jungen Menschen klar zu machen, was Flüchtlinge und Vertriebene für unser Land und unsere Region bedeuten."