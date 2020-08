Oberbürgermeister Wagner (hinten) überreicht der Familie Pfennig für die jüngste Tochter Emily (auf dem Schoß von Mutter Katja) die Patenurkunde des Bundespräsidenten. Die Fachkraft für Frühe Hilfen, Susanne Theis (r.), hat außerdem ein Kinderbuch als Geschenk mitgebracht. Foto: Stadt Wetzlar

Wetzlar (red). Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Ehrenpatenschaft für Emily Pfennig aus Wetzlar übernommen. Sie wurde am 12. Dezember 2019 geboren und ist das siebtes Kind von Katja und Normann Pfennig. Die Familie Pfennig wohnte früher in Naunheim und ist vor einiger Zeit in die Kernstadt umgezogen.

Wetzlars Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) überreichte die Patenschaftsurkunde des Bundespräsidenten sowie einen Scheck über 500 Euro an die Pfennigs. Als Geschenk der Stadt Wetzlar übergab er außerdem 200 Euro.

Der Bundespräsident übernimmt auf Antrag der Eltern die Ehrenpatenschaft ab dem siebten Kind einer Familie. Das hat in erster Linie symbolischen Charakter und ist mit einer Taufpatenschaft nicht zu verwechseln. Die Übernahme der Ehrenpatenschaft soll die besondere Fürsorgepflicht des Staates für kinderreiche Familien unterstreichen sowie die große Bedeutung, die Familien und Kinder für die Gesellschaft haben.