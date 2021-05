Bundesverdienstkreuz für den Leica-Chef

Andreas Kaufmann ist Aufsichtsratsvorsitzender der Leica Camera AG. Foto: Leica Camera AG

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Das Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland - das Bundesverdienstkreuz - hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zwar bereits im vergangenen Jahr an Andreas Kaufmann verliehen. Doch wegen der Corona-Beschränkungen konnte er es dem Leica-Chef nicht persönlich überreichen. Nun hat die Ehrung ihren Adressaten zumindest erreicht. "Mit dieser besonderen Auszeichnung wird das bedeutende Wirken Kaufmanns für die Wirtschaft in der Region Wetzlar sichtbar anerkannt und öffentlich gewürdigt", heißt es in einer Pressemitteilung der Leica Camera AG in Wetzlar.

Traditionsunternehmen vor dem Untergang bewahrt

Als heutiger Aufsichtsratsvorsitzender der Aktiengesellschaft bestimmt er seit über 15 Jahren die Geschicke des Unternehmens. "Mit großem persönlichen Einsatz haben Sie ein deutsches Traditionsunternehmen vor dem Untergang bewahrt und in eine beispiellose Erfolgsgeschichte umgewandelt", macht der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) in seiner Laudatio deutlich: "Ihr unternehmerisches Wirken nutzen Sie nicht nur zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, sondern lassen auch die Stadt und den Standort Wetzlar und damit auch die Bürgerinnen und Bürger der Region maßgeblich an Ihrem Erfolg teilhaben." Insbesondere stellte Bouffier in seiner Würdigung heraus, dass Kaufmann "einen wichtigen Beitrag im Bereich der Wirtschaft und Kultur zum Wohle der bürgerlichen Gesellschaft, nicht nur im Land Hessen" geleistet habe.

Als leidenschaftlicher Fotograf und "glühender Leica-Verehrer" war es Kaufmann ein Herzenswunsch, die Tradition und Perfektion handgearbeiteter Kameras zu erhalten. Nicht nur durch die Weiterentwicklung der Kameratechnik, sondern auch den Ausbau der Vertriebssysteme und vor allem die Gründung des Leitz-Parks. Dort haben Fertigung und Verwaltung mit rund 800 Mitarbeitern der Leica Camera AG ihren Platz gefunden, neben weiteren Mitarbeitern der Firmen der ACM-Gruppe: Viaoptic, Weller Feinwerktechnik und Ernst Leitz Cine Wetzlar. Darüber hinaus wird am Leitz-Park die Leica-Geschichte in dem eigens gegründeten Ernst-Leitz-Museum sichtbar. "Mit seinen vielfältigen Innovationen und Investitionen hat Kaufmann die Weltgeltung des renommierten Unternehmens weiter ausgebaut und die Marke Leica wieder im besten Glanz erstrahlen lassen", so die Pressemitteilung des Unternehmens.

Einst Lehrer an

einer Waldorfschule

Andreas Kaufmann wurde 1953 in Mannheim geboren, promovierte 1991 im Fach Literaturwissenschaft und war bis 2000 Lehrer an einer Waldorfschule in Göppingen. Mit seinen Brüdern und dem Wetzlarer Wolfgang Kisselbach gründete er 2001 die ACM Projektentwicklung GmbH. Mit dem Einstieg in das Traditionsunternehmen Leica 2004 konnte die drohende Insolvenz 2005 abgewendet und durch Umstrukturierungen in den nächsten Jahren zur wirtschaftlichen Konsolidierung geführt werden. Sein dem Gemeinwohl verpflichtetes Engagement wurde 2015 mit dem Hessischen Verdienstorden ausgezeichnet, und 2017 erhielt er den Deutschen Gründerpreis.

Andreas Kaufmann ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt in Salzburg.