Bundeswehr im Corona-Einsatz: "Abstrich-Drive-in" auf der Mülldeponie

Es ist Zufall, dass der Pressetermin in Bechlingen genau einen Tag nach dem 65. Jahrestag der Gründung der Bundeswehr stattfindet. Am Donnerstag hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin gesagt, dass sich Bundeswehr und Gesellschaft nie fremd werden dürften.

"Diese bestehende Lücke zwischen Armee und Gesellschaft müssen wir wieder schließen", findet auch Hauptfeldwebel Wehen. Wenngleich Corona kein schöner Anlass sei, könne die Bundeswehr jetzt mit ihrer Unterstützung zeigen, dass sie nicht nur negative Schlagzeilen mache.