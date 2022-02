Bundeswehr zieht Soldaten aus Lahn-Dill-Kreis ab

Ukraine-Krise: Die Bundeswehr hat die Soldaten abgezogen, die den Lahn-Dill-Kreis bei der Kontaktnachverfolgung unterstütz haben. Symbolfoto: Lukas Görlach/VRM Bild

WETZLAR - Wegen der Krise in der Ukraine zieht die Bundeswehr Soldaten von der Unterstützung des Gesundheitsamts im Lahn-Dill-Kreis bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie ab. Das hat Landrat Wolfgang Schuster (SPD) in einem Facebook-Eintrag am Freitag bekannt gegeben.

Die Soldaten seien im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise kurzfristig abgezogen worden, erklärt Schuster auf Nachfrage. Zuletzt seien zwölf Soldaten im Lahn-Dill-Kreis im Einsatz gewesen. Am Freitag habe er die Panzerjäger aus Schwarzenborn verabschiedet und ihnen für den über achtwöchigen Einsatz gedankt, hatte der Landrat zuvor bei Facebook geschrieben.

Kontaktnachverfolgung nahezu unmöglich

Neues Bundeswehr-Personal sei dem Landkreis bereits in Aussicht gestellt worden, wann die Soldaten eintreffen, sei jedoch noch nicht bekannt, sagt Schuster. Bei den momentan hohen Infektionszahlen sei es ohnehin "schwierig, nahezu unmöglich", Betroffene am gleichen Tag zu erreichen. Schuster: "Wir haben 800, 900 Fälle täglich." 140 bis 150 hätten die Soldaten noch am selben Tag abarbeiten können.