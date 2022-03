Bündnis in Mittelhessen gegen weitere Flächenversiegelung

Neue Gewerbeflächen ausweisen - das kann nach Ansicht des Industrienetzwerks "Wetzlar Network" viele positive Effekte haben. "Warum sollen junge Menschen mit Familien jeden Tag in die Metropolen zur Arbeit fahren, wenn attraktive und innovative Arbeitgeber vor der Haustür sind?", wirbt Oliver Brückmann, Geschäftsführer der Brückmann Elektronik GmbH (Lahnau) für die Region rund um Wetzlar.

Es sei wichtig, den Unternehmen Perspektiven zu bieten - in räumlicher und infrastruktureller Hinsicht. "Damit die heimischen Unternehmen den Anschluss nicht verlieren und innovativ bleiben können, bedarf es Entwicklungsmöglichkeiten", heißt es in einer Pressemitteilung des Netzwerks. Die Ansiedlung neuer Firmen oder das Wachstum ansässiger Unternehmen bedeute eine Stärkung der Region und Sicherung des wirtschaftlichen Erfolgs"Neue Gewerbeflächen schaffen die Voraussetzung für attraktive Arbeitsplätze in einer zukunftsorientierten Arbeitswelt."

Durch die Vernetzung mit den regionalen Hochschulen fänden Absolventen in Mittelhessen eine berufliche Perspektive. Zeitgemäße Entwicklungsflächen wie auf dem Gelände der ehemaligen Spilburg-Kaserne seien aber nicht mehr verfügbar. "Nicht selten erweist sich diese Situation als Wachstumsbremse. Im schlimmsten Fall sehen sich die Firmen gezwungen, ihren Sitz komplett zu verlagern", gibt Netzwerk-Manager Ralf Niggemann zu bedenken. Andere Regionen, die Möglichkeiten für eine optimale Unternehmensentwicklung böten, setzten entsprechende Anreize. Arbeitsplätze und Wissen könnten verlagert werden"Der damit verbundene Verlust an Kompetenzen und Ressourcen wäre unverantwortlich und für die Region folgenschwer", so Niggemann. Wachstum sichere Arbeitsplätze und den Wohlstand der Region.

Daher müsse bei der Ausweisung von Gewerbeflächen der quantitative und qualitative Bedarf der Firmen berücksichtigt werden. Es sei für die Unternehmen eine Selbstverständlichkeit, "sich im Bewusstsein ihrer ökologischen Verantwortung an die geltenden Gesetze zu halten". (red)