Bürger melden Verstöße gegen Kontaktverbot

Die Polizeidirektion Lahn-Dill in Dillenburg: "Das Verständnis für Hinweise auf das Kontaktverbot ist relativ groß."

DILLENBURG/WETZLAR. Seit knapp einem Monat gelten die Corona-Beschränkungen. Seitdem hat sich auch die Arbeit der Polizei im Lahn-Dill-Kreis verändert. Sie kontrolliert Verstöße gegen das Kontaktverbot und registriert vermehrt Hinweise von Bürgern. Oft seien sie jedoch Falschmeldungen. Was die Polizei auch feststellt: Straftaten sowie Verkehrsunfälle werden weniger. Was die Polizei nicht feststellt: vermehrte Fälle von häuslicher Gewalt oder Kindesmisshandlung. Diese Befürchtung bestätige sich in den Zahlen im Lahn-Dill-Kreis bislang nicht.

Der Pressesprecher der Polizeidirektion Lahn-Dill, Guido Rehr, sagt: "Es gibt vermehrte Anrufe von Bürgern, die vermeintliche Verstöße gegen das Kontaktverbot melden." Sie beobachteten, wie mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit zusammen sind. Die Hälfte dieser Hinweise erwiesen sich aber nicht als Verstöße. Sie stellten sich oft als Zusammenkünfte von mehreren Personen aus einem Haushalt heraus.

Polizei: Betroffene Personen zeigen sich meist einsichtig

In den anderen 50 Prozent der Fälle zeigten sich die betroffenen Personen meist einsichtig. Rehr: "Die Polizisten sprechen diese Leute an und weisen sie auf das Kontaktverbot hin. Das Verständnis ist dann relativ groß." Und dann gebe es noch den kleinen Teil, "da müssen wir deutlicher werden", berichtet der Polizist. Das heißt: Platzverweise, Identitäten feststellen und Anzeigen an die Kreisverwaltung weiterleiten. Denn es sind Ordnungswidrigkeiten sowie Bußgelder nach dem Infektionsschutzgesetz. Und dafür seien die Gesundheitsämter der Kreise zuständig.

Die Polizei hat in der Woche vor Ostern in ganz Hessen 919 Verstöße gegen das Kontaktverbot sowie 79 Verstöße gegen die Schließungen von zum Beispiel Restaurants, Bars, Sport- oder Freizeiteinrichtungen registriert. Wie viele Fälle bislang im Lahn-Dill-Kreis gezählt wurden, konnte der Polizeisprecher nicht sagen. Auch die Kreisverwaltung konnte darauf am Donnerstag keine Antwort geben. Die Polizei hat aber im Kreisgebiet Orte ausgemacht, wo es häufiger zu Verstößen gegen das Kontaktverbot kommt. Auf dem Land sei es "übersichtlich". Hotspot seien da höchstens Ausflugsziele wie der Aartalsee. Dort war der Parkplatz über Ostern gesperrt, um größere Menschenmengen rund um den See zu verhindern. Dennoch hätten einige wenige Autos auf dem Parkplatz gestanden. Aber auch hier hätten sich die betroffenen Autofahrer nach der Ansprache durch die Polizei einsichtig gezeigt.

Weitere nach wie vor beliebte Treffpunkte seien die Schulhöfe und in Wetzlar der Bahnhofsvorplatz, die Grünanlagen in der Innenstadt sowie der Veranstaltungsplatz an der Bachweide. Guido Rehr: "Da stellen wir hin und wieder Treffen fest. Das haben wir verstärkt im Visier." Der Bahnhofsvorplatz sei, da mit Videokameras überwacht, ohnehin im Blick der Wetzlarer Polizeistation; dort in der Wache seien die Livebilder auf einem Bildschirm zu sehen. Der Bahnhofsvorplatz sei ein beliebter Treffpunkt für junge Leute, die Polizei bemerke zurzeit häufiger, dass dort mehr als zwei Personen zusammenstünden. Manche verschwänden schon, wenn die Streife komme, andere gingen erst nach einer Ansprache auseinander.

Der Lahn-Dill-Kreis sei eine sehr ländliche Region. Der Vorteil: Es gebe viel Platz für die Menschen, sie könnten weiter an die frische Luft, ohne dass es gleich zu größeren Menschenansammlungen komme. Anders als zum Beispiel in Frankfurt, wo die Parks relativ schnell voll seien, oder in Gießen am Lahnufer und am Schwanenteich. Dort gebe es bei Spaziergängen eher Probleme mit dem Mindestabstand.

Die Polizei registrierte im Lahn-Dill-Kreis auch weitere Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz, laut Rehr allerdings nur wenige. So hätte in zwei, drei Fällen der Betrieb von Shisha-Bars untersagt werden müssen. Anfangs sei die Polizei auch auf angebliche Verstöße in Imbissen und Gaststätten hingewiesen worden: Dort säßen mehrere Menschen. Rehr: "Sie dürfen weiter Essen verkaufen, es darf bloß nicht dort verzehrt werden. Und manchmal hätten sich Menschen, die ihr Essen abholten, dort an einen Tisch gesetzt und gewartet, bis es fertig ist. Das ist aber erlaubt."

Während die Polizei nun während der Corona-Pandemie solche neuen Delikte bearbeiten muss, sind andere - auch durch die Kontaktbeschränkungen - weniger geworden. "Es gibt einen deutlichen Rückgang", sagt der Polizeisprecher. Durch den geringen Berufsverkehr gebe es fast kaum noch Verkehrsunfälle, auch die Wildunfälle würden weniger. Nächtliche Ruhestörungen und Streitigkeiten im Umfeld von Kneipen fallen weg, und die Zahl der Ladendiebstähle sinke. "All diese Einsätze haben wir momentan nicht mehr. Dadurch haben wir verstärkt Zeit, Streife zu laufen und unseren Fokus auf Corona-Verstöße zu richten."

Vor einem Monat, als die Landesregierung die Kontaktbeschränkungen verordnete, gab es Befürchtungen, wenn Familien vermehrt in ihren Wohnungen zusammenhängen, könnten Konflikte und somit auch häusliche Gewalt und Kindesmisshandlungen zunehmen. Aber: "Da stellen wir zurzeit keine Auffälligkeiten fest, keine Zunahme im Vergleich zu den vergangenen Jahren", berichtet Rehr.

Andererseits hatte das Frauenhaus in Wetzlar erklärt: Viele Frauen, die daheim von ihren Männern geschlagen werden, würden sich erst später melden und erst von zu Hause flüchten, wenn ihre Männer wieder an der Arbeit sind.