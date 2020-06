Bürger sollen Plätze für Bügel empfehlen

Die Stadt Wetzlar will 100 Fahrradbügel anschaffen. Wo sie aufgestellt werden, sollen die Bürger vorschlagen. Das Foto zeigt Fahrradbügel auf dem Gelände von Ikea. Archivfoto: Pascal Reeber

Wetzlar. Parkhäuser für Autos gibt es in Wetzlar ja wie Sand am Meer. Und es kommen sogar noch welche hinzu. Aber gescheite Abstellmöglichkeiten für Räder? "In Wetzlar ist derzeit das Angebot an Abstellanlagen ausbaufähig", stellen die Verfasser des städtischen Rad- und Fußverkehrskonzeptes fest.

Vorschläge bis zum

15. Juli per Mail einreichen

Die Stadt will an dieser Situation nun etwas ändern und greift einen Vorschlag aus dem Rad- und Fußverkehrskonzept auf: 100 Bügel für Wetzlar. Es sollen exakt 100 fest installierte Fahrradständer gekauft werden, an denen dann jeweils zwei Räder befestigt werden können. Bei der Auswahl der Standorte setzt die Stadt auf die Mitwirkung der Einwohner. Die Bürger sollen sagen, wo Abstellanlagen für Räder fehlen und diese Vorschläge bis zum 15. Juli per E-Mail an nahverkehr@wetzlar.de einreichen. Danach werden die Standorte geprüft und die Installation in die Wege geleitet, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. "Wir möchten die Vorschläge aus dem Radverkehrskonzept Schritt für Schritt umsetzen, aber natürlich am Bedarf orientiert. Deshalb freuen wir uns auf die Vorschläge aus der Bürgerschaft," sagt Umweltdezernent Norbert Kortlüke (Grüne).

Fehlende Infrastruktur, miese Wegeführung, abgefallene Schilder oder andere Probleme auf den Radwegen - auch fehlende Bügel - können Radler unabhängig von der jetzigen Aktion jederzeit melden. Online unter meldeplattform-radverkehr.de steht dafür ein Formular bereit, in dem die exakte Position des Mangels, Fotos und weitere Daten eingegeben werden können. Das wird auch bisher schon genutzt, allerdings eher von den regelmäßigen Fahrern. Vielleicht werden im Rahmen des Stadtradelns ja auch ein paar Gelegenheitsradler auf diese Möglichkeit aufmerksam.