Bürgerstiftung hilft der Tour der Hoffnung

Die Bürgerstiftung Mittelhessen spendet der Tour der Hoffnung (v. r.): Ulrich Peters und Klaus Arnold überreichen einen symbolischen Scheck. Foto: Bürgerstiftung Mittelhessen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/GIESSEN - Wetzlar/Gießen (red). Die Bürgerstiftung Mittelhessen hat sich bei der Tour der Hoffnung in die Spenderliste eingereiht. Am Eröffnungsabend überreichten Vorstandsvorsitzender Klaus Arnold und Vorstandsmitglied Ulrich Peters den Vertretern der Benefizaktion für leukämie- und krebskranke Kinder einen symbolischen Scheck über 3000 Euro. Um deren Engagement zu würdigen und zu zeigen, dass die ehrenamtliche Gesellschaft in Mittelhessen dies sehe, habe die Bürgerstiftung Mittelhessen ihren Anteil geleistet, sagte Arnold.