Busbahnhof Wetzlar: 220 Fahrgäste haben kein Ticket

Nabil Hasni und Silverio Hellwig kontrollieren einsteigende Gäste am Busbahnhof in Wetzlar. Foto: Lothar Rühl

WETZLAR. In einer Woche haben Kontrolleure des Rhein Main Verkehrsverbund (RMV) am Wetzlarer Busbahnhof 3250 potenzielle Fahrgäste kontrolliert und festgestellt, dass 220 von ihnen gar keinen Fahrschein hatten. Wegen der Corona-Einschränkungen hatten offenbar viele den Umstand genutzt, dass in den Bussen nicht kontrolliert wurde und die vorderen Türen die Busse aus Infektionsschutzgründen dauerhaft geschlossen blieben. Strafen, fachintern so genannte erhöhte Beförderungsentgelte von 60 Euro, wurden nicht verhängt, denn die Fahrgäste standen ja dieses Mal noch außerhalb der Busse, waren also noch nicht zu Schwarzfahrern geworden.

Zufrieden mit dem Ergebnis einer fünftägigen Kontrolle von Buskunden haben sich Michael Battenfeld vom Rhein-Main-Verkehrsverbund und Prokurist Sven Pausch von den Wetzlarer Verkehrsbetrieben geäußert. Eine Woche lang hat der RMV mit drei Teams die Kunden kontrolliert. Dabei wurden auch die Fahrgäste der Überlandlinien der Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil einbezogen. Jedes Team bestand aus zwei Kontrolleuren und einem Mitarbeiter zum Führen der Statistik.

Viele haben jüngst Busse

und Bahnen gemieden

Die Schwerpunktkontrolle hatte zwei Ziele. Zum einen ging es um das Einhalten der Hygieneauflagen, die zu 99 Prozent eingehalten wurden. Wer keine Maske dabei hatte, dem gaben die Mitarbeiter eine mit RMV-Logo. Hauptinteresse war aber laut Battenfeld die Einnahmensicherung. Während des Lockdowns sind die Einnahmen zurückgegangen.

Viele Kunden hatten die Enge der Busse und Bahnen gemieden und waren lieber im eigenen Pkw oder mit dem Fahrrad zur Arbeit oder zum Bummel in die Stadt gefahren.