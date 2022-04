Jetzt teilen:

WETZLAR-STEINDORF - Wegen Kanalbauarbeiten werden die Buslinien 10 und 185 in Steindorf vom 25. April bis voraussichtlich zum 6. Mai umgeleitet. Da die Haltestelle Kirchplatz nicht angefahren werden kann, entsteht in der Weingartenstraße, Nähe Einmündung Bergstraße, eine Ersatzhaltestelle. Die Umleitung der Busse durch die Weingartenstraße gilt in beiden Richtungen. Anlass der Sperrung ist nach Angaben der Stadt die Erneuerung zweier Anschlusskanäle, in die Wurzeln gewachsen sind.