Camping-Urlaub in der Region: Neues Mallorca der Deutschen?

Wer mit dem Gedanken spielt, sich einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil zuzulegen, der muss tief in die Tasche greifen. So ist beispielweise der Durchschnittspreis für ein gebrauchtes Wohnmobil in die Höhe geschossen. Beim Vergleichsportal mobile.de müssen rund 45 400 Euro auf den Tisch gelegt werden. Vier Jahre zuvor lag der Preis noch bei 33 700 Euro. Im Jahresvergleich stieg der Preis um acht ProzentAuch bei den Fahrzeug-Neuzulassungen in der Reisemobilbranche macht sich der Trend bemerkbar: So wurden zuletzt immer wieder Rekordumsatzzahlen vermeldet.