Campingplatz in Niedergirmes: Suche nach neuem Pächter

Weil Antonia Lüdeke ihren Kanuverleih "Kanu Lahn-Dill" aufgibt und einen Nachfolger sucht, verkauft sie zum Saisonende gebrauchte Kanus, Kajaks und Equipment wie Paddel, Tonnen und Schwimmwesten.

Rund 170 Boote stehen zum Verkauf. Ob Familie, Vereine oder Mitbewerber - wer Interesse hat, kann sich beim Kanuflohmarkt umschauen.

Der Flohmarkt findet am Wochenende 18. und 19. September sowie am Wochenende 25. und 26. September jeweils von 10 bis 15 Uhr statt, und zwar an der Kanustation auf dem Campingplatz in Niedergirmes, Dammstraße 52-54.